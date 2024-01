Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 12 a 20/01

Sábado, 13 de janeiro

Lara cobra Taís por tê-la enganado. Um vizinho do abrigo entrega a Carlinhos e Ísis uma foto de um homem pulando o muro antes do incêndio. Yeda e Cris confrontam Taís, que confessa que seu bebê é de Átila. Lara expulsa Taís de sua casa. Giovanni sonda Sérgio sobre Míriam. Cris dá o dinheiro de Helena para Júlia, e Ísis vê as duas juntas. Ulisses toma o lugar de Carol no projeto de pesquisa. Roberto intriga Lara contra Mário, insinuando que o detetive já sabia sobre a identidade da última amante de Átila. Lara termina o namoro com Mário.

Segunda-feira, 15 de janeiro

Mário se desespera com o término do relacionamento, mas Lara não volta atrás em sua decisão. Rico garante a Renée que sua equipe já está à procura de Wagner. Giovanni comenta com Ísis sua desconfiança em relação a Sérgio e Míriam. Os policiais encontram Wagner, que foge novamente. Érica incentiva Renée a ficar com Rico. Helena se insinua para Jonas. Sérgio pede ajuda a Adriana para reformar o abrigo de Ísis. Natália termina com Ulisses pela traição a Carol. Taís e Mário se unem contra Roberto para proteger Lara. Giovanni investiga Míriam

Terça-feira, 16 de janeiro

Giovanni descobre que Míriam esteve envolvida em diversas falcatruas. Jonas conta a Adriana que Helena o agarrou. Giovanni discute com Sérgio por conta de Míriam. Jonas revela a Giovanni que flagrou Sérgio atacando Míriam no período em que esteve no hospital. Mário tenta falar com Lara por meio de um drone. Roberto garante a Vilma que fará Lara desistir do trabalho. Cris exige que Taís permaneça trabalhando com ela e Helena. Helena sugere que Cris investigue a vida de Ísis. Ísis ouve uma conversa entre Sérgio e Míriam, e descobre que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas.