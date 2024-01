Nizam nega romance após selinho em sister no BBB 24: 'Dou na minha mãe'

Depois de demonstrar interesse em ficar com Alane no BBB 24 e, em seguida descartar a possibilidade, Nizam deu selinho na sister, mas minimizou ato.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda disse que possível relacionamento de Nizam e Alane pode atrapalhar jogo do brother com ela, Rodriguinho, Pizane e Pitel. "Vai ficar muito difícil para você manter um relacionamentinho e jogar com a gente", falou a sister.