Na Mira do Líder: como funciona a nova dinâmica do BBB 24?

O novo líder do BBB 24 (Globo), Rodriguinho, estreou uma nova dinâmica no programa: Na Mira do Líder.

Como funciona?

Rodriguinho precisou escolher três pessoas para estar na mira do líder. Ele decidiu escolher Davi, Beatriz e Isabelle, que vão usar um bracelete até a formação do próximo Paredão, que acontece nesta sexta-feira (12).