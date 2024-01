MC Daniel diz que Yasmin não é patricinha: 'Maloqueira, foi na favela'

MC Daniel afirmou que Yasmin Brunet, atualmente confinada no BBB 24 (Globo), não é uma pessoa "patricinha", mas uma "maloqueira".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Dentro do reality, Rodriguinho disse que mudou percepção sobre Yasmin ao vê-la com MC Daniel. "Ela não é (patricinha). Ainda falei para ela: 'Sabe quando eu entendi que você não era isso?'. Ela disse 'quando?'. Eu disse: 'Quando vi você com o Daniel'. O Daniel é louco, cara", falou o pagodeiro em conversa com brothers.