Maycon nega ter sido capacitista com Vinícius: 'Ele que chamou de cotinho'

Uma das pessoas que ele não queria abraçar era Yasmin. "Ela estava me evitando muito. [...] Então a partir daquele momento eu já não queria [abraçá-la]. Eu queria evitar esse contato com ela pra respeitar o espaço dela depois do voto. Eu fui no quarto lá em cima pra abraçar ela, porque a gente já tinha uma intimidade de antes. [...] Tentei conversar com ela diversas vezes. [...] Eu fiz a minha mala, tirei minha mala do quarto e falei: 'Você teve a oportunidade de até aqui conversar comigo'. [...] Abro a porta, saio, mas não tenho mágoa de ninguém."

O cozinheiro negou ter sido capacitista com Vinícius ao chamar membro amputado do brother de "cotinho". "O Vinicius põe a situação do que aconteceu com a perna dele de forma muito leve. [...] Quem falou de 'cotinho' foi o Vinícius, e não o Maycon. [...] Foi nesse sentido. [...] Não percebi desconforto de forma nenhuma. Ele mesmo se zoa, ele fala isso, ele se coloca nesse lugar. [...] E a gente tava muito entrelaçado no game, minha grande parceria era com ele."