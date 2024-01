Maycon, do BBB 24, explica comentário sobre roupa transparente de Yasmin

Thais Fersoza, apresentadora do Bate-Papo, saiu em defesa de Yasmin e falou que o comentário de Maycon é retrógrado. "No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela".

Maycon tentou explicar sua fala: "Eu não falei isso de 'você não vai usar, você não pode'. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia... Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente".

Segundo Maycon, ele estava receoso com uma possível repercussão das cenas da casa. "Eu fiquei com medo de pegarem esse take e jogarem na internet e fazerem maldade com meu ponto de vista".