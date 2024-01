Marina Ruy Barbosa clama por férias: 'Sem estar bonita ou carismática'

Marina Ruy Barbosa, 28, usou suas redes sociais para compartilhar um registro realizado em uma praia paradisíaca.

O que aconteceu

Em seu perfil no Twitter (X), a atriz posou de biquíni e disse estar precisando de férias. "Ê saudades de umas férias de verdade. Não vejo a hora de ficar um pouco sem make, sem salto, sem me preocupar com estar bonita e carismática", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da ruiva elogiaram o registro. "Já já você descansa, você merece", disse uma; "Maravilhosa é ela", escreveu outro; "As férias vem aí!", apontou um terceiro.