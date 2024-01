Margot Robbie faz seguro de 'dezenas de milhões' em seus pés, diz site

A atriz australiana Margot Robbie viralizou durante as promoções do filme "Barbie" devido à cena com seus pés na posição arqueada tradicional da boneca. Agora, segundo o site Radar Online, Robbie fez um seguro milionário para os pés.

"Os fãs são obcecados pelos seus pés e amam os seus 'arcos' e dedos perfeitos. Ela [Robbie] até abriu um seguro para eles valendo dezenas de milhões", revelou uma fonte do site americano.

Ritual de cuidados? Além do seguro milionário, a mesma fonte contou que Margot também tem uma longa rotina de cuidados para seus pés todos os dias, gastando milhares de dólares.