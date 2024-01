Mãe de Dado diz que Luana quer prejudicar Wanessa e nega agressão do filho

Pepita classificou a fala de Piovani como "absurda": "Nunca isso. Vinte anos depois, para prejudicar, quer prejudicar a Wanessa que está no BBB. Os dois são duas pessoas que se adoram, a vida inteira se adoraram. E ela vem fazer isso e me envolver, falar uma mentira absurda. Meu filho nunca me levantou a mão na vida, isso é absurdo", disse a Splash.

Ela afirmou que vai processar Luana Piovani: "É o que ela merece, para que ela nunca mais levante um falso testemunho meu ou de alguém, porque essa pessoa parece que vive disso, falando mal de um, de outro, fazendo fofoca, intriga, o que é lamentável. Eu acho triste, pequeno".

Splash também entrou em contato com Dado Dolabella, que preferiu não se manifestar.

Piovani disse que Wanessa está "à sombra de criminoso"

Piovani relembrou as agressões sofridas e chamou Dado de "criminoso". "Essa coisa do casal fofo... Ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele... A gente chama quem comete crime de criminoso", disse no Instagram ontem.

Atriz disse que Camargo está na "sombra de um criminoso". "Wanessa é muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino, não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela... Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso".