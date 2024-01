Estrela de 'Real Housewives of Miami' diz transar 5 vezes por noite

Larsa Pippen, 49, impressionou ao contar detalhes sobre sua vida sexual com o namorado, Marcus Jordan, 33.

O que aconteceu

A estrela de "Real Housewives of Miami" disse que faz sexo cinco vezes por noite. Em entrevista ao programa de TV "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Larsa lembrou quando afirmou que transava três vezes com o ex, Scottie Pippen, e garantiu que o número aumentou com o atual parceiro.

"Isso são fatos", respondeu, sobre seu comentário antigo. Ela completou, apontando para Jordan: "Mas eu também transo provavelmente cinco vezes por noite com o amor da minha vida".