Davi reflete sobre possível ida ao Paredão no BBB 24 'Não tenho medo'

O baiano falou sobre suas expectativas em conversa com Isabelle. "Ele vai me botar direto no Paredão porque ele é o Líder, mas eu estou confiante no meu jogo. Como falei, o jogo começou. Eu não tenho medo de enfrentar, não".

Para Davi, inclusive, ele deve ser o escolhido por Rodriguinho. Ele contou para Isabelle que acredita que ela será poupada pelo pagodeiro. "Ele indicou nós dois mas, se ele vai indicar alguém ao Paredão, claro que quem ele vai indicar vai ser eu".

Para proteger a amiga, Davi contou que, se ganhar a Prova do Anjo, vai imunizar a colega.