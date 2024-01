Davi chama atenção de sisters no BBB 24: 'Vocês ainda estão meio fracas'

O baiano ainda falou que Thalyta e Raquele não estavam jogando. "Vocês duas mesmo, sinceramente, acho que vocês estão perdidaças no jogo, perdidaças mesmo. Eu acho que vocês não estão participando de jogar. Do lado humano de vocês duas, como pessoa, beleza. Mas de jogo, acho que vocês ainda estão meio fracas."

Raquele não gostou da análise de Davi e questionou o brother. ""Por que? O que você viu para falar isso? Ele não está comigo 24 horas. É isso que eu falo para vocês, igual eles: 'você não está jogando', mas eu estou com uma turma e eles estão com outra. Como eles vão saber?

"Será que eu tenho que escancarar que eu vou votar em fulano de tal? Eu fico com medo de ficar como leve e traz", completou Raquele.

Juninho se intrometeu no papo e concordou com Davi. "Não é questão de ficar no leve e traz, é questão de se posicionar de vez em quando e dentro de assuntos e temas difíceis. Superar o medo de falar uma coisa porque às vezes é difícil de falar"

"Tem que ter posicionamento", afirmou Davi.

