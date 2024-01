Cunhada diz que 'nunca existiu' briga entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes

Cunhada também falou que ida de Yasmin para o BBB 24 "foi uma surpresa para todos", mas que estão na torcida. "Desde a primeira vez que vi a Yasmin, ela me recebeu superbem. Achei uma pessoa muito legal. Ela é uma cunhada maravilhosa. Além de cunhada, acabou se tornando amiga e irmã. Pedimos conselhos uma à outra e nos falamos sempre, na medida do possível".

Treta entre Yasmin e Vanessa teria Gabriel Medina como ponto de convergência. Após o fim do casamento da modelo com o surfista, a tiktoker teria ficado com o atleta, o que incomodou Brunet, que parou de seguir a influencer nas redes. Quando se encontraram no BBB 24, as duas trocaram abraço e não falaram sobre suposta briga.

