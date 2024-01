Chateação com VIP e roda de música: como foi a madrugada no BBB 24?

Beatriz, por outro lado, também foi colocada por Rodriguinho na dinâmica Na Mira do Líder, junto com Davi e Isabelle. Ela ficou preocupada com a possibilidade de enfrentar o próximo Paredão, mas foi consolada pelo líder.

Davi, diferente de Beatriz, não está com medo de ir para a berlinda. O brother confessou que sabe ser a primeira opção de Rodriguinho, mas está confiante para enfrentar o Paredão.

Após os ânimos se acalmarem, MC Bin Laden propôs uma roda de música entre os brothers. Eles ficaram na área externa da casa cantando, e Yasmin Brunet se preocupou de como seria a reação do público em relação à cantoria.