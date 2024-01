Feijão carioca vira tema do BBB: por que ele tem esse nome se não é do Rio?

Por que se chama carioca se eles não comem lá?

A frase de Rodriguinho no BBB 24 sobre o feijão marrom com certeza já foi o questionamento de muitas pessoas. Afinal, qual relação entre o Rio de Janeiro e o feijão marrom? Nenhuma. No Rio, inclusive, se come mais o feijão preto do que o carioca.

Feijão carioca é marrom com listras Imagem: Dirceu Portugal

O nome do grão veio da semelhança do feijão com o porco da raça carioca, que também é marrom com listras. A variedade foi identificada em uma fazenda em Palmital, interior de São Paulo.