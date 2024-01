Brasil já tem ao menos 15 grandes festivais confirmados em 2024

Ao menos 15 grandes festivais de música eletrônica vão reunir fãs do gênero no país, em 2024. Levantamento feito pelo Splash mostra que há eventos nesse formato já confirmados em pelo menos quatro estados, e que há até mesmo festas que atravessam fronteiras.

Neste sábado (13), por exemplo, acontece em Camboriú (SC) uma edição da Picnic Electronik, e no dia 27/1, no Sítio das Pedras, em Vargem Pequena, Rio de Janeiro, rola a Brunch Electronik com Fatboy Slim como headliner. Os dois festivais terão outras edições ao longo do ano. Em São Paulo, por exemplo, um Brunch está marcado para o dia 16 de março, com Blondish e Mochakk no lineup.

Fevereiro será um dos meses com programação mais forte de música eletrônica. Há cinco festivais já confirmados no período. No dia 10/2, Steve Angello encabeça o Rio Music Carnival, na Marina da Glória, Rio de Janeiro. No mesmo dia, em São Paulo, começa o The Carnival, com Vintage Culture como headliner da primeira noite e Steve Angello na noite de 11/2. The Carnival será no Vibra São Paulo. No dia 12/2, o AME Laroc Festival, organizado pelos clubs AME & Laroc, tem DJ Set do Disclosure, em Campinas.