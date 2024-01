Vanessa retoma polêmica com Brunet sobre Medina: 'Pensamentos horríveis'

A gente quer ter conteúdo, ser inteligente, ser vista de outra forma, sabe? A gente quer mostrar que tem capacidade, que pode prover uma família? A gente quer mostrar que pode ser forte e louca como também sensível e fraca? Vanessa Lopes

Na conversa, Brunet insinuou que gostaria de contar o seu lado no caso envolvendo seu ex-marido, Gabriel Medina, que supostamente viveu um affair com Vanessa. "Foi muito difícil. As pessoas não tinham noção de como foi o término. O que ele fez depois do término... Foi uma situação que eu não esperava. O que ele fez depois, como ele escolheu levar as coisas, não foi legal", disse.

A influenciadora, no entanto, não quis se aprofundar no lado da modelo. "Eu vejo a dor de todos. [...] Não posso falar, porque eu tenho medo. Tenho medo porque sou amiga [dele]", afirmou, dizendo que Medina e outros amigos "foram pessoas que me ajudaram muito".

"Eu não posso te dar aqui esse espaço", disse Vanessa. "Eu sei que você deve estar louca, querendo se defender, explicar, falar sua versão [...] e você tá num lugar em que você escolhe o que quer fazer, [...] eu só não sou a pessoa aqui, [...] pra mim é muito difícil, foi muito pesado", disse, reforçando que "lá fora, se quiser conversar, eu sou a pessoa perfeita para isso".

Nesse momento, ela demonstrou um incômodo pela câmera do reality show, que focava em seu rosto: "Aí, essa câmera me irrita."

Vanessa ainda disse que a situação foi algo que "me magoou para um caralh*", mas que já não vê Brunet como "o monstro que eu criei na minha cabeça". "Tive pensamentos horríveis sobre você", disse. "Me senti muito mal."