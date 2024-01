Rodriguinho diz frase no BBB 24 e é comparado com Karol Conká

Fernanda: "Está falando igual a Karol Conká: 'Eu tenho minha carreira linda lá fora.'"

O cantor afirmou que não precisa dizer isso, porque ele não será definido com o que público assistir dele no programa.

Eu não preciso falar isso. Quando você precisa falar isso, é porque você, entendeu? Não preciso falar isso, que minha carreira lá fora está legal. Não preciso dizer isso. Quando falo de 35 anos, não são esses três meses que vão definir minha vida. Rodriguinho

Giovanna Pitel: "Karol Conká também disse isso, que tinha uma carreira de 10 anos construída."

Rodriguinho: "Não tenho medo de falar alguma besteira, porque eu sei quem eu sou. Não vai me definir."

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Rodriguinho vai indicar ao segundo Paredão? Resultado final 1 Davi 60,98%

2 Beatriz 25,39%

3 Isabelle 13,63% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.