BBB 24: Filho e neta de Rodriguinho vibram com 1º liderança do cantor

Os familiares de Rodriguinho vibraram muito após o brother conquistar sua primeira liderança no BBB 24, nesta quinta-feira (11).

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Gaab, filho do cantor, surgiu com a neta caçula do artista, Haili, de 4 meses, para celebrar a liderança do pagodeiro.