Após se livrar das acusações, Luna retorna à coordenação da ONG em 'Fuzuê'

Após evidenciar que nunca esteve implicada em trabalho infantil e que tudo não passou de uma trama de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), Luna (Giovana Cordeiro) retoma suas atividades na ONG na novela "Fuzuê" (Globo).

Ao chegar ao local, a amada de Miguel (Nicolas Prattes) é recepcionada com celebração pelas crianças e com um pedido de desculpas. "Você está aqui há anos e sempre confiei em você. Mas os ataques online e a pressão dos pais e responsáveis foram intensos. Não tive alternativa senão afastá-la. Felizmente, a investigação validou sua inocência. É com grande prazer que peço que retome a coordenação da ONG", expressa a responsável pela instituição.