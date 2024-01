Após descobrir quem é Patinha, Mário da ultimato em amante de Átila

Mário fica arrasado com a revelação de Roberto. Maninha ouve Sérgio discutindo com Míriam e compartilha com Giovanni.

Lara assegura a Renée que ela tem chances de vencer o processo contra Márcia pela guarda de Vic. Márcia é informada sobre a abertura do processo, mas dissimula diante de Vic.

Carol e Ulisses têm um desentendimento, e Marcos provoca o pesquisador. Jonas percebe a falta de experiência profissional de Danilo.