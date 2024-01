Após confissão, Lara expulsa Taís de sua casa em 'Elas por Elas'

Taís confirma tudo. "Foi isso mesmo que você ouviu, Lara. Eu sou a Patinha, a nona amante do seu marido. Era eu que tava com com o Átila quando ele morreu", afirma

A esposa de Pedro (Alexandre Borges) tenta dar sua explicação para a viúva. "Você?! O meu marido morreu nos seus braços?", pergunta a mãe de Yeda (Castorine). "Tinha acabado de descobrir que ele era seu marido naquele encontro que você organizou. Eu fui encontrar com ele pra terminar tudo", explica Taís.

A ex-amante conta que não sabia quem Átila era, mas Lara não quer ouvir. "Não quero mais ouvir. Eu não tô conseguindo processar tanta informação", afima ela. "Acredita em mim. Eu nunca quis te enganar", suplica a filha de Raquel (Mariah da Penha). "Mas enganou! E mesmo que essa história seja verdade. Soube e continuou me enganando. Você teve muitas chances de me contar a verdade, Taís. Mas não contou. Como você chama isso?", grita a namorada de Mário (Lázaro Ramos).

A ricaça expulsa Taís de sua casa, mas, antes disso, Yeda e Cris (Valentina Herszage) surgem na sala. "Ela, Taís Cury, minha grande amiga é a Patinha. Foi nos braços dela que o pai de vocês morreu", conta a mãe para as filhas.

A influenciadora digital pergunta se o filho que a modelo está esperando é seu irmão. É, eu tô grávida do Átila", revela ela.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.