Ana Lúcia Torre aparece em 'Fuzuê' e público comemora: 'Maravilhosa'

Mercedes foi o grande amor de juventude de Lampião (Ary Fontoura). Preocupada com a depressão da matriarca, a amiga de Bebel (Lilia Cabral) procurou seu namorado de adolescência e bolou um reencontro entre os dois.

Nos próximos capítulos, o casal terá o aguardado encontro depois de décadas. "Copos de leite brancos. Minha flor predileta, Lumiére", dirá ela ao receber um buquê do dono do Beco do Gambá.

Nas cenas que foram ao ar hoje, Mercedes recebeu uma visita de Bebel. A esposa de Nero (Edson Celulari) contou sua história para a senhora, incentivando-a a se reencontrar com Lampião.

Nas redes sociais, o público comemorou a entrada da veterana atriz na novela das 7. "A maravilhosa Ana Lúcia Torre em Fuzuê", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Que prazer ver Lília Cabral e Ana Lúcia Torre contracenando", afirmou outra.