Ator de 'Terra e Paixão' alega racismo em aeroporto: 'Deve ser meu cabelo'

No vídeo, um agente tenta impedir que o ator grave o ocorrido por não ser permitido usar o celular na área restrita. "A gente conversa depois", diz o ator, visivelmente triste, respeitando a mensagem da segurança.

Em contato com Splash, o aeroporto diz que repudia "qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade". "Durante a inspeção do Sr. Amaury Lorenzo, que foi conduzida com respeito e cordialidade pelos Agentes do aeroporto, outras pessoas também passaram pelo mesmo procedimento em outros equipamentos. Após a inspeção, o ator embarcou normalmente."

Em nota, o aeroporto afirma ainda que a inspeção aleatória é definida por acionamento automático realizado pelo equipamento de Raio-X, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho. O mecanismo segue as normas estabelecidas na Resolução DAVSEC nº 02-2016 dos Procedimentos de Inspeção de Segurança regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Splash busca contato com o ator de "Terra e Paixão" para esclarecer o que houve. A reportagem entrou em contato com a agente de Amaury e aguarda retorno.