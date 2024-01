Alane explica decepção com brother no BBB 24: 'Queria que fosse meu pai'

Alane disse para Rodriguinho: "Eu estou me sentindo muito triste, não estou triste de estar na Xepa. Estou triste porque você seria uma das primeiras pessoas do meu VIP". Em resposta, o pagodeiro disse que ela é sua prioridade, sim.

Em conversa com Beatriz, ela contou que ficou arrependida de ter desabafado com Rodriguinho. "É muito triste, amiga, porque eu trouxe um problema lá de fora pra cá, entendeu? Ausência de pai. Queria que ele fosse meu pai e fui rejeitada aqui. Acabou com a minha cabeça".

Beatriz reforçou que, assim como Alane, também não foi escolhida por Rodriguinho para o VIP. "Você não foi o alvo, amiga. Está menos pior", argumentou. A vendedora ganhou a pulseira Na Mira do Líder, e será uma das indicadas ao Paredão.