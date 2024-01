Adriane Galisteu passa por perrengue ao esquiar na França

Adriane Galisteu, 50, iniciou o ano de 2024 com a família na França. Na manhã de hoje, a apresentadora compartilhou em suas redes sociais em que aparece deitada na neve.

Ela explicou que, acabou caindo enquanto esquiava, passando por um "perrengue chique".

"A gente cai, mas não perde a pose", escreveu Galisteu na publicação feita no feed de seu perfil no Instagram, em que aparece esticada fazendo pose com a roupa de esquí e capacete.