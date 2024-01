Vanessa Lopes diz um dos motivos que a fez seguir Yasmin nas redes sociais

Vanessa comentou o emoji de sereia de Yasmin. "Eu nunca colocaria emoji de sereia nem que eu quisesse por causa de você".

A tiktoker explicou que a ligação com sereias foi um dos motivos que a fez seguir Yasmin nas redes.

Você já tem uma identidade de sereia. Sempre teve. Um dos motivos de eu ter ter seguido antes era esse. Vanessa Lopes

Vanessa disse ainda ter uma sereia tatuada. "Minha princesa favorita é a Ariel. Eu tenho ela tatuada no meu braço".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

