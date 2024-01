'Sou biscoiteira mesmo', dispara Alane após Queridômetro do BBB 24

Na sala, Alane e Fernanda analisaram o Queridômetro. "Eu fiquei dançando ontem e hoje apareceu dois biscoitos. Biscoiteira eu sou", disse Alane.

Fernanda afirmou que não entendia a lógica do emoji. "Até agora, eu não sei a linha de raciocínio desses emojis. Eu acho biscoito ruim"

"Eu acho biscoito ótimo porque eu sou biscoiteira mesmo", analisou Alane.

Yasmin Brunet, que também analisava o quadro, reclamou. "Biscoito eu só tenho 1 depois de me esforçar tanto na festa. Quem que não me deu biscoito?"

"Não reclame. Foi um avanço. Você entende que você diminui a visão de um monte de gente sobre coisas?", afirmou Fernanda.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

