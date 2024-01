Sister abre vantagem no Paredão do BBB 24: veja parcial da Enquete UOL

O primeiro Paredão do BBB 24 (Globo) vai ser resolvido nesta quinta-feira (11). Disputam a permanência do público Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet. A enquete UOL mede a preferência do público, e aponta favoritismo da modelo.

O que diz a enquete

Às 7h desta quinta-feira (11), Yasmin Brunet aparece como favorita do público. A modelo é a mais votada, com 42,54% dos votos para permanecer no jogo.