Sister chama Rodriguinho de 'vovô' e ele brinca: 'Respeite essa patente'

Giovanna concordou e deu o apelido de "vovô" ao cantor. "Eu vou começar a te chamar de vovô agora", disse a sister.

"Pode chamar. Contado que você respeite essa patente de vovô, não tem problema", disse Rodriguinho.

Yasmin também brincou com o apelido e explicou o motivo. "O vovô ele zoa 99%. 0,1 ele mete uma piada escrota e no outro resto ele fala a metade", falou a modelo.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7%

