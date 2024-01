Saryne: Rodriguinho prejudica próprio jogo ao falar de Amanda, do BBB 23

No Central Splash, Chico Barney analisou a performance do elenco do BBB 24 em temer ser planta no jogo. "Se tiver um ponto positivo nesse elenco é o desespero de não parecer planta. Isso é um excelente indício que eles estão mais preocupados em parecer a Amanda do que sair cancelados.

BBB 24: Maycon tem tudo para ser o melhor primeiro eliminado da história

Maycon está no primeiro Paredão do BBB 24 (Globo) ao lado de Yasmin Brunet e Giovanna e, segundo a enquete UOL, deve ser o eliminado de hoje (11).

No Central Splash, Chico Barney afirmou que o cozinheiro tem tudo para ser eliminado no primeiro Paredão. "O Maycon é uma pessoa desagradável. Acho que ele está muito empolgado e aí ele acaba se perdendo. Acho que a presença dele no BBB acabou ativando uma autoestima exacerbada."

