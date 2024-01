Enquete UOL: Eliminado terá rejeição histórica no BBB hoje? Veja parcial

O que diz a enquete

A parcial da enquete mostra Yasmin Brunet como favorita para continuar na casa, mantendo a liderança com 43,66% dos votos.

Giovanna se mantém na segunda posição, com 33,87% dos votos.

Maycon, por sua vez, permanece em desvantagem, ocupando a terceira colocação com apenas 22,46%.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.