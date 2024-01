Novela 'Terra e Paixão': Veja resumos dos capítulos de 11 a 19/01

Sexta-feira, 12 de janeiro

Caio fica horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa a Marino que, mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto. Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene contados por Caio e Petra. Antônio expulsa Irene e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Luigi escuta Natercinho dizer a Anely que sente que a esposa gosta do italiano. Graça se depara com Irene abraçada a Danielzinho.

Sábado, 13 de janeiro

Graça se apavora com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino liberta Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jonatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra a Silva e Magalhães que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Agatha. Luigi resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Agatha os impedirá de ficarem juntos. Irene se disfarça com novas vestimentas e acessórios. Irene observa Vinícius e Iraê no rio.

Segunda-feira, 15 de janeiro

Irene fica irritada por não conseguir falar com Vinícius. Vinícius diz a Rodrigo que deseja pagar pelo que fez a Aline. Hélio sugere a Petra que ambos devem dar uma chance para o amor. Petra pede demissão a Antônio. Rodrigo avisa a Vinícius e a Jurecê que Irene está foragida da polícia. Irene contrata Guilherme para produzir documentos falsos. Marino descobre que Angelina envenenou Agatha. Angelina revela a Marino quem empurrou Agatha da escada. Angelina pede perdão a Caio. Marino prende Angelina. Magalhães avisa a Marino que prenderam o suspeito de ter atirado em Lucinda. O matador confessa a Marino que foi Antônio quem mandou matar Lucinda.