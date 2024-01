Mulher de Ton Ferreira, cantor desparecido, segue sem notícias do sertanejo

"Gente, nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado, eu irei avisar, mas, por enquanto, não tenho nenhuma notícia! Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo pelo WhatsApp. Desde já, agradeço a todos que estão compartilhando! Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for, mas, no mais, eu também não sei de nada. Obrigada", disse ela.

Também na noite de ontem, a Quem noticiou que entrou em contato com assessoria de Ton e com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que teve somente o retorno somente da Polícia Civil:

"A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um homem, de 34 anos, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (05), na Rua Serra da Mantiqueira, no bairro Jardim Anhembi, em São José dos Campos, interior de São Paulo. De acordo com a esposa do homem, ele saiu para cantar em um estabelecimento. No fim do show, foi levar o seu tecladista para casa, mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34. A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa, na Delegacia Eletrônica", dizia o comunicado.