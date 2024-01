Maycon pede que Yasmin não o abrace caso ele seja eliminado do BBB 24

Ele explicou. "Não é por nada, é só porque você manteve distância até agora. Não é raiva, não é ódio. Eu queria ter conseguido manter distância de você e não consegui. Você manteve distância de mim".

A influenciadora concordou. "Claro, pra mim faz sentido".

Maycon completou: "Se for o contrário e você quiser me abraçar, ok. Mas prefiro que se eu sair, você não me abrace".

Yasmin finalizou. "Prefiro respeitar o que você deseja e acredito que seja o mais coerente".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

