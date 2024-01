Além de Maycon, os ex-BBBs que carregam o fardo da primeira eliminação

BBB 23

BBB 23: Marília em noite de eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Marília foi a primeira a deixar a edição 2023, com 52,70% dos votos. A sister disputava a preferência do público com Nicácio após terem sido escolhidos para compor o Quarto Secreto.

BBB 22

BBB 22: Luciano foi o primeiro eliminado Imagem: Reprodução/Globoplay

Com o sonho de ser tão famoso quanto a Beyoncé, Luciano Estevan durou apenas uma semana no reality. O ator saiu com 49,3% dos votos.