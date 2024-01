Marcelo Pereira, jornalista da Globo, recebe alta após 4 dias internado

Marcelo Pereira apresenta a previsão do tempo em telejornais da TV Globo. Ele costuma participar do "Hora 1", "Bom Dia Brasil" e, ocasionalmente, do "Mais Você". Ele foi substituído por Thaís Luquesi nos últimos dias.

Essa foi a segunda vez que o jornalista passou mal na última semana. Ele também teve um mal-estar na TV Globo na quarta-feira (3) e foi levado de ambulância ao hospital pouco antes de apresentar seu quadro no "Hora 1".