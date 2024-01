Luigi escuta conversa reveladora de Anely em 'Terra e Paixão'

Natercinho continua questionando a irmã de Lucinda (Débora Falabella). "Por que não me deixa dormir aqui, juntinho com você? Prometo que a gente não precisa fazer nada. Eu só vou dormir abraçado com você, Anely... Te fazer carinho e ajudar também o seu sobrinho", questiona o moço. "Mas eu eu prefiro que você vá mesmo dormir na casa do seu pai", confessa Anely.

Cansado, ele desabafa dizendo acreditar que a esposa ama Luigi. "Sabe o que eu estou achando? Que você não gosta de mim.Você não é apaixonada por mim, como eu sou por você. Talvez você goste é daquele Luigi. Eu vejo como você olha praquele italiano. Eu

estou indo dormir na casa do meu pai, mas vou dar um tempo pra você pensar. Você precisa se decidir... Se quer mesmo ficar casada comigo, tem que ser pra valer", fala.

Anely não nega. Desiludido, Natercinho deixa a pousada e vai para a casa do pai, deixando a esposa sozinha.

Depois disso, ela vê que Luigi estava ali e ouviu toda a conversa. "Luigi? O que você tá fazendo aqui?", pergunta.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.