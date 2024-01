João Silva curte férias em iate de luxo no Caribe

João Guilherme Silva, 19, filho do apresentador Faustão, aproveita dias de folga em um iate de luxo no país Antígua e Barbuda, localizado no Caribe.

O que aconteceu

No Instagram, nesta quinta-feira (11), o apresentador abriu um álbum de fotos e vídeos para mostrar suas férias. "Curtindo as férias, porque semana que vem já estou de volta com as gravações do Programa do João Silva", escreveu ele.

O apresentador ainda deixou uma mensagem agradecendo o carinho e falou da expectativa para este ano. "Muito obrigado a todos vocês pelo carinho comigo no último ano! Vem com tudo 2024", acrescentou ele.