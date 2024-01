João Hadad joga cinzas de Luana Andrade no Convento da Penha

"Desde o primeiro dia que eu conheci a Lu, eu tinha certeza que ela seria a pessoa que eu iria amar, cuidar, respeitar, proteger, etc. Desde então foi assim. Fui criticado, zoado, perdi alguns trabalhos, perdi amizades, mas eu nunca deixei de transparecer o meu amor, carinho e cuidado pela Lu. Nunca deixei que nada abalasse ou estremecesse a nossa relação", escreveu.

"Posso dizer aqui que o primeiro ano foi eu e a Lu contra todos. E foi a melhor coisa do mundo, nosso elo e conexão foi incrível. Dei o melhor de mim. Todo o meu amor e cuidado. E foi 100% recíproco. Hoje, com muito orgulho e paz, eu posso dizer para vocês que não existiu e nem existe o famoso sentimento 'e se'. Foi tudo muito intenso do primeiro até o último dia que Deus nos permitiu juntos. O amor é lindo. Eu sou a prova viva disso. Permita-se, ame muito, independente do que vai acontecer. O amanhã somente a Deus pertence", finalizou.

Imagem: Reprodução/Instagram