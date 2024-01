Giovanna é proibida de fazer Prova do Líder após fratura em festa no BBB 24

Tadeu contou que a sister foi dispensada pelo departamento médico de fazer a prova e que precisará descansar.

Antes da edição, a sister chegou na casa dizendo ter fraturado o quinto metatarso e lamentou: "Eu não quero sair." Um dos brothers a acalmou dizendo que o programa tem mais de 10 semanas ainda.

Como eu vou fazer com o pé quebrado? Tenho que ficar 5 semanas com isso. Como vou participar de prova, gente? Tem prova duas vezes por semana. Giovanna

