Filho pede que TikTok tire vídeos bolsonaristas com música de Renato Russo

O produtor cultural Giuliano Manfredini, filho do cantor Renato Russo, pediu extrajudicialmente que o TikTok derrube vídeos de bolsonaristas com a música "Que País É Este" da rede social.

O que aconteceu

Em documento enviado à plataforma de vídeos, o produtor afirma que as postagens têm "caráter político e ideológico alheios" aos defendidos pelo pai ao longo de sua vida. A informação foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S Paulo, e confirmada por Splash com o advogado do filho de Renato Russo.

O Tik Tok respondeu hoje à notificação e solicitou maior detalhamento dos usuários e dos materiais mencionados, o que será prontamente atendido, disse o advogado Henrique Rocha Venturelli, que responde à demanda do produtor musical.