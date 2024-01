Brother trocou as bolas: quem é a mãe de Yasmin? Spoiler: não é a Regina

Os brothers podem não conhecer, mas Luiza foi uma modelo de destaque nos anos 1980 e 1990 e chegou a estampar a capa da Playboy.

Ela ainda brilhou como rainha de bateria da Portela e da Imperatriz e se arriscou como atriz em novelas como "Anjo Mau".

Carnaval de 1995: Luiza Brunet, madrinha da bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense Imagem: Patricia Santos/Folhapress

Nasce uma estrela

O nascimento de Yasmin foi um evento social no Rio de Janeiro. Segundo relato do jornal "O Globo", a porta da Clínica São Vicente estava repleta de fotógrafos e cinegrafistas para ter as primeiras imagens da primogênita de Luiza.

Dias após seu nascimento, ela estava em todas as capas de jornais. E ainda no primeiro ano de vida foi levada para gravar uma propaganda de um plano de saúde.