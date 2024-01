Vai ter virada no 1º paredão do BBB 24? Veja nova parcial da Enquete UOL

O que mostra a enquete

A parcial da enquete indica Yasmin Brunet como favorita para seguir no reality. A modelo está na liderança com 44,25% dos votos.

Giovanna e Maycon devem travar uma disputa até o fim da votação para ver quem fica no jogo.

A mineira está na segunda posição, com 34,11% dos votos.

Maycon, por sua vez, ocupa a terceira colocação e seria o eliminado considerando a enquete: 21,64%.

