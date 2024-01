Diogo Defante anuncia término horas após assumir namoro: 'Comum acordo'

Diogo Defante, 35, usou suas redes sociais na tarde de hoje para anunciar o suposto fim do seu namoro com a atriz Bella Camero., 31 Os seguidores estão desconfiados de que tudo não passa de uma "trollagem" do humorista, já que ele assumiu a relação há menos de um dia.

"Bom... em respeito a vocês, meus seguidores, venho comunicar que Bella Camero e eu não estamos mais juntos. Terminamos em comum acordo, estamos bem, mas agora em caminhos separados com muita admiração e respeito um pelo outro. Guardarei apenas as boas lembranças desse amor", escreveu Defante na legenda da publicação.

A atriz, então, comentou: "Valeu cada segundo. Mas alguém tem contato de um lugar que apague tatuagem???". Os seguidores do artista logo comentaram: