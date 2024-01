Como Thiaguinho resolveu treta de Belo e Rodriguinho após anos de inimizade

"Fui brigado com o Belo a vida inteira, palhaçada de moleque, começou em São Paulo... Tinha uma menininha ali... [Falavam] 'Ah, é do Belo, ah não é mais'...", contou quando esteve no podcast.

Rodriguinho destacou que nos anos 1990 os grupos de pagode "eram como times", embora todos "fossem amigos e mais unidos que hoje". Entretanto, ele não conseguia manter amizade com Belo, o que mudou após Thiaguinho intervir para reatar os laços entre eles.

"O Belo foi o único que tive essa coisa de não falar, a gente nem sabia porque a gente tinha isso. Chegou uma época que a gente nem lembrava mais, todo mundo tinha casado, tudo tranquilo, tudo bem, e a gente continuava com essa merda. Quem uniu a gente foi o Thiago [disse] 'você dois têm que se falar', e aí a gente voltou [a ser amigos]. Nunca mais deixamos de nos falar", explicou.