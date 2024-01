Como será reencontro de Lampião com grande amor do passado em 'Fuzuê'?

Ele é aconselhado por Caíto (Clayton Nascimento), que o convence de ir. "Veste sua verdade, Seu Lampião. Seu brilho no olhar ofusca todo e qualquer look, vai por mim", aconselha o amigo de Bartô (Gui Anacleto).

O dono do Beco do Gambá chega com flores para a mãe de Emília. "Mercedes... Eu não esqueci", afirma, dando o buquê para ela. "Copos de leite brancos. Minha flor predileta, Lumiére", se emociona a mulher.

Lampião (Ary Fontoura) leva flores para Mercedes (Ana Lúcia Torre) em 'Fuzuê' Imagem: Léo Rosario/Globo

