BBB24: Nizam diz que Juliano Floss tem 'vocação' para ser gay e Lopes reage

Durante conversa com Vanessa Lopes no quarto Fada do BBB 24, nesta quinta-feira (11), Nizam questionou a sexualidade de Juliano Floss e disse que o tiktoker tem "vocação" para ser gay.

O que aconteceu

Nizam pediu para Lopes falar sobre Floss e disse acreditar que ele fosse gay. "Me fala desse Juliano... você sabia que eu sempre achei que Juliano Floss era gay? Sempre achei que ele fosse gay, brother. Ele tem mais vocação pra isso, na real. Ele não é nada? Ele dançando é muito gay, velho".