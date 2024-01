Yasmin fala de término com Medina: 'Separei família, segundo fofoqueiros'

Yasmin Brunet contou no BBB 24 (Globo) da separação com o surfista Gabriel Medina. Em conversa com Wanessa Camargo, antes do resultado do Paredão, a sister falou de notícias que saíram na época do término.

O que aconteceu

Ironizando, Wanessa perguntou qual merda Yasmin teria feito na época da separação. A modelo relatava para a cantora a impressão que Maycon tem dela por conta dos boatos em relação à sua separação do surfista Gabriel Medina.