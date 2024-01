'Não, vegana, vegana': afinal, veganos podem ou não matar mosquitos?

Mas há vários adeptos que acreditam que Wanessa Camargo estava certa no reality show.

Em relação ao mosquito, vejo ser uma questão de saúde. Ainda mais em um país em que temos números alarmantes de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, chikungunya. Vale mais um vegano saudável do que um vegano doente.

Ricardo Lima, 37, vegano há 10 anos e criador de conteúdo

A definição fala sobre excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração animal. Animais são mortos para alimentação, vivem uma vida de sofrimento, dor, confinamento. É pelo fim desse tipo de horror que os veganos lutam. Wanessa não deixaria de ser vegana se tivesse matado aquele pernilongo. A gente está na torcida para que ela ganhe esse jogo.

Mônica Buava, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira

Então o que é o veganismo?

'Dentro do possível'. O termo "vegan" (vegano) foi cunhado pela entidade inglesa The Vegan Society nos anos 1940. Apesar da prática de não consumir carne animal remontar hábitos de séculos anteriores, como na Índia antiga, o trabalho da entidade foi um marco para o Ocidente por trazer a definição do que seria o veganismo.